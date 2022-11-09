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Сегодня, 07:17

Йоанна Енджейчик расторгла контракт с UFC

Давид Хачатрян
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Йоанна Енджейчик.
Фото Global Look Press

Бывшая чемпионка минимального веса UFC Йоанна Енджейчик (16-5) сообщила о завершении карьеры летом после поражения от Вейли Жанг (22-3). Однако только сейчас польская спортсменка была убрана из ростера UFC, сообщает UFC Roster Watch.

Енджейчик проиграла нокаутом Жанг во втором раунде 12 июня на UFC 275 в Калланге, Сингапур. После боя польская спортсменка объявила о завершении карьеры несмотря на то, что перед турниром она подписала контракт с UFC на еще шесть боев.

Йоанна Енджейчик
ММА
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