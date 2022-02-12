«Запомнился спокойным и воспитанным». Ярослав Амосов рассказал о своих отношениях с Хабибом Нурмагомедовым

Действующий чемпион Bellator в полусреднем весе украинец Ярослав Амосов рассказал о своих отношениях с бывшим чемпионом UFC в легком весе россиянином Хабибом Нурмагомедовым.

В декабре на пресс-конференции в Москве Нурмагомедов отметил, что Амосов смог бы добиться больших высот в UFC.

«Мы с Хабибом не то что прямо общаемся, но не один раз виделись на турнирах по боевому самбо. Один раз мы ужинали вместе, когда он приезжал в Киев, мы сидели большой компанией, — сказал Амосов «СЭ».

«Каким запомнился Хабиб? Хорошим, спокойным, хорошо воспитанным человеком. Я думаю, такого мнения о нем многие. Что о нем говорить, если все и так знают, какой он».

«Конечно, приятно, когда люди, которые добились таких высоких достижений в спорте хорошо отзываются о моей технике, о моей карьере. Это мотивирует. За это большое спасибо ему».

На счету Амосова 26 побед в 26-ти поединках. На турнире Bellator, который состоится 13 мая в Лондоне, Амосов встретится с Майклом Пейджем.

На счету Нурмагомедова в ММА 29 побед и 0 поражений. Россиянин завершил карьеру в октябре 2020 года после победы над американцем Джастином Гэтжи.