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Амосов — о Чимаеве: «Схватка с Хамзатом закончилась дружбой. Мы помогаем друг другу становиться лучше»

Амосов рассказал о борцовских схватках с Чимаевым в Таиланде
Ислам Бабаджанов
Корреспондент

Чемпион Bellator в полусреднем весе Ярослав Амосов в интервью «СЭ» рассказал о борцовских схватках с бойцом UFC Хамзатом Чимаевым в Таиланде.

«Наша схватка с Хамзатом Чимаевым закончилась дружбой, — сказал Амосов «СЭ». — Люди спрашивают, кто выигрывает, кто лучше, а кто хуже. Я считаю, неправильно говорить, что я выиграл или он выиграл. Это тренировочный процесс, и мы помогаем друг другу становиться лучше. Нам есть чему друг у друга поучиться. Я от него что-то беру, думаю, он от меня что-то берет. Мы хорошие спарринг-партнеры, а говорить, кто выиграл, а кто проиграл — считаю, что это некрасиво и неправильно».

«Мы, спортсмены, всегда пересекаемся с хорошими спортсменами. Нам хочется потренироваться друг с другом, попробовать себя, поделиться опытом. Это нормально, такое часто случается».

В настоящее время Амосов находится в Таиланде, где готовится к поединку с Майклом Пейджем, который состоится 13 мая в Лондоне.

Следующим соперником Чимаева должен стать экс-претендент на титул UFC в полусреднем весе Гилберт Бернс. Ожидается, что бойцы сразятся на турнире UFC 272, который состоится в ночь на 10 апреля в США.

Хамзат Чимаев
ММА
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