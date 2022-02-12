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Сегодня, 19:58

Бывший чемпион по кикбоксингу был найден мертвым в США

Иван Шитик
Корреспондент

Бывший чемпион по кикбоксингу, тренер в промоушене Xtreme Couture Тим Лейн был найден мертвым. Ему было 49 лет.

В четверг полиция начинала расследование по делу о пропаже Лейна. 11 февраля его тело было обнаружено в Неваде. По предварительным данным, мужчина покончил с собой.

Отметим, что в 2017 году счеты с жизнью свел другой тренер Xtreme Couture Роберт Фоллис.

Xtreme Couture Mixed Martial Arts — американский клуб бойцов смешанного стиля (ММА), один из ведущих клубов в подготовке бойцов смешанных боевых искусств, который основал и возглавляет бывший чемпион UFC и бывший соучредитель Team Quest, Рэнди Кутюр. Xtreme Couture была основана с залом в Лас-Вегасе, и с тех пор, по франшизе отделения клуба распространилась на другие города в США и Канаде.

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