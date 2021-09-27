Ярмоленко отреагировал на победу Усика в бою с Энтони Джошуа
10:13
Нападающий «Вест Хэма» и сборной Украины Андрей Ярмоленко прокомментировал победу Александро Усика в бою с британцем Энтони Джошуа.
Футболист выложил фото с украинским бойцом и боксером Василием Ломаченко, бывшим главным тренером сборной Украины Андреем Шевченко и своим агентом Вадимом Шаблием.
«С победой, чемпион», — написал Ярмоленко.
Поединок в тяжелом весе продлился все 12 раундов и завершился победой украинца единогласным решением судей. Усик стал новым чемпионом мира по версии WBA/IBF/WBO/IBO.
На счету 34-летнего Усика 19 побед без поражений, у 31-летнего Джошуа 24 победы при двух поражениях.
Читайте также
«Усик несет мир и братство. Если бы не победы, националисты постарались бы закрыть ему рот». Сильная речь Шлеменко
0
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю