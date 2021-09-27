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Ярмоленко отреагировал на победу Усика в бою с Энтони Джошуа

10:13
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Нападающий «Вест Хэма» и сборной Украины Андрей Ярмоленко прокомментировал победу Александро Усика в бою с британцем Энтони Джошуа.

Футболист выложил фото с украинским бойцом и боксером Василием Ломаченко, бывшим главным тренером сборной Украины Андреем Шевченко и своим агентом Вадимом Шаблием.

«С победой, чемпион», — написал Ярмоленко.

Поединок в тяжелом весе продлился все 12 раундов и завершился победой украинца единогласным решением судей. Усик стал новым чемпионом мира по версии WBA/IBF/WBO/IBO.

На счету 34-летнего Усика 19 побед без поражений, у 31-летнего Джошуа 24 победы при двух поражениях.

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Виктория Кравченко все материалы автора

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