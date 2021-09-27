Махачев не верит, что Дос Аньос снялся с боя из-за травмы
03:58
Российский боец Ислам Махачев отреагировал на решение бразильца Рафаэля Дос Аньоса сняться с поединка на турнире UFC 267 из-за травмы.
«Я не верю, что ты травмирован... опять», — написал Махачев в Twitter.
«Ты правда думаешь, что я симулирую операцию? В отличие от тебя у меня есть семья, которая зависит от меня, и у меня нет кого-то, кто оплачивает мои счета», — ответил Дос Аньос.
Махачев ранее победил бразильца Тиаго Мойзеса. Поединок был остановлен после того, как россиянин успешно провел болевой прием, заставив оппонента сдаться.
Турнир UFC 267 пройдет 30 октября в Абу-Даби.
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