Махачев не верит, что Дос Аньос снялся с боя из-за травмы

Российский боец Ислам Махачев отреагировал на решение бразильца Рафаэля Дос Аньоса сняться с поединка на турнире UFC 267 из-за травмы.

«Я не верю, что ты травмирован... опять», — написал Махачев в Twitter.

«Ты правда думаешь, что я симулирую операцию? В отличие от тебя у меня есть семья, которая зависит от меня, и у меня нет кого-то, кто оплачивает мои счета», — ответил Дос Аньос.

Махачев ранее победил бразильца Тиаго Мойзеса. Поединок был остановлен после того, как россиянин успешно провел болевой прием, заставив оппонента сдаться.

Турнир UFC 267 пройдет 30 октября в Абу-Даби.