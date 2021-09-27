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Менеджер Махачева назвал двух претендентов на замену дос Аньосу

13:23
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Менеджер Ислама Махачева Али Абдель-Азиз считает, что на замену выбывшему с поединка на UFC 267 Рафаэлю Дос Аньосу есть только два претендента: экс-временный чемпион легкого веса Тони Фергюсон и 8-й номер рейтинга Дэн Хукер. Об этом сообщил журналист MMA Junkie Джон Морган.

«Поговорил с Али Абдель-Азизом, и он подтвердил, что Ислам Махачев нуждается в новом сопернике на UFC 267. Али сказал, что в UFC работают над этим, но лично он верит, что сейчас Тони Фергюсон и Дэн Хукер — два единственных реалистичных варианта с точки зрения рейтинга и готовности», — написал Морган в Twitter.

Раннее Дос Аньос перенес операцию на колене, однако считал, что успеет восстановиться до боя с Махачевым, который должен был состоятся 30 октября на UFC 267 в Абу-Даби. В ночь на 27 сентября стало известно, что бразилец снялся с турнира.

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Никита Карин все материалы автора

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