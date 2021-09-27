Менеджер Махачева назвал двух претендентов на замену дос Аньосу

Менеджер Ислама Махачева Али Абдель-Азиз считает, что на замену выбывшему с поединка на UFC 267 Рафаэлю Дос Аньосу есть только два претендента: экс-временный чемпион легкого веса Тони Фергюсон и 8-й номер рейтинга Дэн Хукер. Об этом сообщил журналист MMA Junkie Джон Морган.

«Поговорил с Али Абдель-Азизом, и он подтвердил, что Ислам Махачев нуждается в новом сопернике на UFC 267. Али сказал, что в UFC работают над этим, но лично он верит, что сейчас Тони Фергюсон и Дэн Хукер — два единственных реалистичных варианта с точки зрения рейтинга и готовности», — написал Морган в Twitter.

Spoke with @AliAbdelaziz00, who confirmed Islam Makhachev is in need of a new opponent for #UFC267.



Ali said the UFC is working on it, but he personally believes Tony Ferguson and Dan Hooker are the only two viable options at the moment in terms of ranking and readiness. https://t.co/B3jt2hUDGt — John Morgan (@MMAjunkieJohn) September 26, 2021

Раннее Дос Аньос перенес операцию на колене, однако считал, что успеет восстановиться до боя с Махачевым, который должен был состоятся 30 октября на UFC 267 в Абу-Даби. В ночь на 27 сентября стало известно, что бразилец снялся с турнира.