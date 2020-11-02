Японец, которого избил Мейвезер, продолжает штамповать нокауты. В кикбоксинге он неудержим

Японский кикбоксер Теншин Насукава одержал очередную победу. 1 ноября на турнире RISE DEAD OR ALIVE2020 в Осаке он нокаутировал Юки ударом коленом в прыжке.

Статистика 22-летнего Насукавы в профессиональном кикбоксинге — 39 побед (30 — нокаутом), 0 поражений. Он выступает в весовой категории до 58 кг. Также у него есть четыре победы в четырех боях в ММА.

31 декабря Насукава провел выcтавочный бой по правилам бокса со знаменитыми американским боксером Флойдом Мейвезером. В первом раунде Мейвезер трижды отправил Насукаву в нокдаун, после чего угол японца выбросил белое полотенце.