Яндиев показал руки, чтобы доказать, что он не бил Харитонова кастетом

Российский боец ММА Адам Яндиев показал руки на видео, опубликованном на Youtube-канале Podcast Golitsin Experience. Он хотел доказать, что не бил кастетом другого бойца Сергея Харитонова.

Яндиев считает, что после использование кастета на его руках должны были остаться следы. Конфликт произошел вечером 13 ноября на спортивном турнире в «Лужниках» в Москве. Яндиев сначала напал на Руслана Абдо, затем на Сергея Харитонова.

40-летний ветеран ММА сейчас находится в больнице с сотрясением мозга, закрытой черепно-мозговой травмой, переломом носа со смещением. У Абдо также сломан нос.