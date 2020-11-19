Яндиев назвал Носова настоящим мужчиной: «Не побоялся правды и взял волну на себя»

Боец UFC Адам Яндиев выразил слова благодарности бронзовому призеру Олимпиады 2004 года по дзюдо Дмитрию Носову за то, что тот вступился за него.

«Когда я был в мужской командировке, легко Сергею было сидеть и записывать эти видео... Хочу поблагодарить человека, который вступился за меня. Хотя никогда бы не вступился, если бы знал, что я неправ. Это Дима Носов. Это настоящий мужчина. Он первым не побоялся правды и взял всю волну [критики] на себя. Дима, тебе уважение и респект. Ты настоящий мужчина, ты себя показал», — сказал Яндиев в интервью Youtube-каналу Podcast Golitsin Experience.

13 ноября на турнире по ММА в Москве 32-летний Яндиев напал на 40-летнего Харитонова и его 41-летнего друга Руслана Абдо. В результате обоим понадобилась госпитализация. В отношении Яндиева были возбуждены два уголовных дела. Носов встал на сторону Яндиева, которого знает больше 20 лет.