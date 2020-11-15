Гаджиев оценил возможность организации боя между Яндиевым и Харитоновым

Президент Fight Nights Global Камил Гаджиев в интервью «СЭ» назвал невозможным проведение боя между Адамом Яндиевым и Сергеем Харитоновым.

— Я в перспективу этого боя не верю. Я не представлю этот бой по многим причинам. И, во-вторых, все слишком далеко зашло. Между ними разговор на уровне правоохранителей. Мне кажется, ту грань, когда можно еще обсуждать поединок, трештокинг какой-то, эти двое уже перешли. (Илья Андреев)