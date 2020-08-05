Яна Куницкая: «В США никто не скажет: «Ты что, дерешься? Иди борщ готовь». У нас такое постоянно»

Бывшая претендентка на титул UFC в полулегком весе Яна Куницкая посетовала, что в России не воспринимают женщин в смешанных единосборствах.

— Игнорируют ли меня журналисты? Не сказала бы. Возможно, только российские СМИ, — цитирует RT Куницкую. — Даю много интервью на английском и португальском, поэтому недостатка внимания не испытываю. Возможно, это касается отечественных болельщиков. В России по-прежнему скептическое отношение к женским боям.

— С чем это связано?

— С менталитетом. У нас он более традиционный. В США нет разделения на женское и мужское. Никто не скажет тебе: «Ты что, дерешься? Иди борщ готовь». У нас же такое постоянно.

— И часто вам такое говорят?

— Каждый день. Пишут и в комментариях под фотографиями, и в личных сообщениях. Причем подобное приходит исключительно от русскоязычных пользователей. Бывает, написано на английском, но открываешь профиль и видишь, что человек из СНГ. Не представляю, чтобы американец мог сказать подобное.

— Как реагируете?

— Никак. Именно поэтому не веду Instagram на русском языке. Очень много критики, а плюсов практически нет. Все мои спонсорские контракты и фанаты здесь, в США. Не хочется получать негатив от соотечественников.

— Появление российской чемпионки UFC изменило бы отношение к женским боям в стране?

— Не думаю. Сейчас в промоушене два российских чемпиона, но в их адрес все равно поступает очень много негатива.