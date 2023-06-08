Ян, Штырков и Тищенко стали лицами 300-летия Екатеринбурга

Российские бойцы ММА Петр Ян, Иван Штырков и боксер Евгений Тищенко стали лицами 300-летия Екатеринбурга.

Спортсмены Академии единоборств РМК стали лицами рекламной кампании, посвященной юбилею города. Вместе с врачами, учителями, известными актерами и политиками, которые внесли свой вклад в развитие города.

Все трое, вместе с другими спортсменами Академии, несколько лет продвигают бренд «Екатеринбург — столица единоборств» внутри России и по всему миру.