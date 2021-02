Чемпион UFC в полутяжелом весе Ян Блахович поделился ожиданиями от боя против Исраэля Адесаньи.

«Есть две вещи в нем, к которым мне придется подстроиться — это его кики и скорость, — сказал Блахович в на Youtube-подкате Believe you me. — Он хорошо бьет с двух ног, у него отличные лоу-кики. Мне бы хотелось, чтобы бой прошел в стойке, я очень люблю стойку.

Визуализирую, что выиграю хайкик-нокаутом во втором раунде. У меня часто сбывается то, что я представляю перед боем. С Рокхолдом сбылось, я так и представлял, что поймаю его левой рукой. С Кори Андерсоном сбылось. С Домиником я визуализировал нокаут в третьем раунде, получилось во втором.

Меня не заботит, что я андердог перед этим боем. Перед Рокхолдом я тоже был андердогом, а после боя ко мне подошел парень в гостинице и сказал, что выиграл на моей победе 50 тысяч долларов у букмекеров.

Рокхолд меня сильно задел своей болтовней перед боем. Все его поведение выглядело так, что он считает себя выше обычных людей. Если бы он жил в Польше и говорил обо мне нехорошие вещи, я бы его нашел — Польша не такая уж и большая страна.

Сейчас я вешу 99 кг, обычный мой вес — 104 кг. Посмотрим, насколько крупным будет Исраэль в этом бою. Он, возможно, думает, что и так сам по себе является габаритным парнем, но, поверьте, когда он увидит меня в клетке, он будет думать иначе".

Поединок Блаховича и Адесаньи пройдет 6 марта на UFC 259. Для нигерийца поединок станет дебютным в полутяжелом весе.