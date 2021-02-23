Реванш между бойцами Магомедом Исмаиловым и Владимиром Минеевым может пройти на турнире памяти Абдулманапа Нурмагомедова. Об этом ТАСС заявил президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев.

«Это хорошая идея. Она вполне заслуживает обсуждения», — сказал Гаджиев.

Реванш Минеев — Исмаилов должен пройти на турнире AMC Fight Nights осенью нынешнего года. Организация совместно с Eagle Fighting Championship также осенью планирует провести традиционный турнир памяти Абдулманапа Нурмагомедова.

24 декабря в Москве на турнире AMC Fight Nights: Winter Cup случилась потасовка между Минеевым и Исмаиловым. Спортсмены продолжили выяснять отношения в соцсетях.

На счету Минеева в MMA — 14 побед, одно поражение и одна ничья. У Исмаилова — 17 побед, два поражения и одна ничья. В октябре 2018 года результат поединка Минеев — Исмаилов на турнире Fight Nights Global 90 Mineev vs. Ismailov был признан ничейным.