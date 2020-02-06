Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко обратился к Магомеду Исмаилову, с которым сразится 3 апреля. В январе Емельяненко провел 7 суток в СИЗО за пьяный дебош.

— Здравствуйте, здравствуйте всем, люди добрые, — обратился в своем Instagram Емельяненко. — Я тут слышал, что Мага Исмаилов что-то на просторах интернета наговорил много всего лишнего. Мага, мужчина, слушай. Это моя жизнь, я романтик. Выпил, подрался, в тюрьму! Ты давай не расслабляйся. У меня вся жизнь на этом строится. Не думай, что я заехал, а ты теперь чемпион. Нет, именно так и живу. Это вам, правильным, неведом этот образ жизни. Тренируйся, готовься, бить тебя буду с обеих рук. Удачи!

38-летний Емельяненко в ММА провел 36 боев, в которых он одержал 28 побед, в том числе 20 нокаутом. На счету 33-летнего Исмаилова 13 побед, три поражения и одна ничья.