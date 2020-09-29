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«Я подрался слабо». Тухугов — о поражении на UFC

23:02
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Российский боец ММА Зубайра Тухугов прокомментировал свое выступление на турнире UFC 253. Он уступил канадцу Хакиму Даводу раздельным решением судей.

«К сожалению, я подрался слабо как никогда, — написал россиянин в Instagram. — C такой командой я не должен был проигрывать, и я знаю, что сегодня очень сильно расстроил всех своих болельщиков, родных и близких. Я был уверен, что выиграл первые два раунда и решил не рисковать в третьем раунде, и это была моя главная ошибка. Вроде особо не устал в бою, дальше надо обследоваться, залечить небольшие травмы и вернуться как можно скорей и порадовать всех тех, кто болеет переживает за меня!»

Салам Алайкум всех Приветствую, к сожалению я подрался слабо как никогда. С такой командой я не должен был проигрывать, и я знаю что сегодня очень сильно расстроил всех своих болельщиков, родных и близких. Я был уверен, что выиграл первые два раунда и решил не рисковать в третьем раунде и это была моя главная ошибка . Вроде особо не устал в бою , дальше надо обследоваться, залечить небольшие травмы и ИншаАллах вернуться как можно скорей и порадовать всех тех, кто болеет переживает за меня!

Публикация от Zubaira Tukhugov (@zubairatukhugov)

29-летний Тухугов, выступающий в полулегком весе, потерпел пятое поражение в своей карьере. Он одержал 19 побед (семь нокаутов). Один бой завершился вничью.

Дополнительная информация:

https://www.instagram.com/p/CFutGrnFS3x/

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