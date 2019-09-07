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Выход Хабиба Нурмагомедова на бой с Дастином Порье на турнире UFC 242

23:25

Сегодня состоится бой Хабиба Нурмагомедова по защите чемпионского титула в рамках турнира UFC 242. В Абу-Даби его соперником в октагоне станет Дастин Порье, у которого временный чемпионский пояс.

Оба спортсмена уже вышли в октагон и готовятся к бою.

Хабиб — Порье: главный бой UFC 242. Большая онлайн-трансляция

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Материалы сюжета: Хабиб Нурмагомедов – Дастин Порье: главный бой UFC 242




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