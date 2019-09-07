Выход Хабиба Нурмагомедова на бой с Дастином Порье на турнире UFC 242

Сегодня состоится бой Хабиба Нурмагомедова по защите чемпионского титула в рамках турнира UFC 242. В Абу-Даби его соперником в октагоне станет Дастин Порье, у которого временный чемпионский пояс.

Оба спортсмена уже вышли в октагон и готовятся к бою.

Here he is! ?



If you're not at a TV, WHAT ARE YOU DOING!? #UFC242 pic.twitter.com/vdfXFrRG10 — UFC (@ufc) September 7, 2019

Хабиб — Порье: главный бой UFC 242. Большая онлайн-трансляция