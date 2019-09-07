Выход Хабиба Нурмагомедова на бой с Дастином Порье на турнире UFC 242
23:25
Сегодня состоится бой Хабиба Нурмагомедова по защите чемпионского титула в рамках турнира UFC 242. В Абу-Даби его соперником в октагоне станет Дастин Порье, у которого временный чемпионский пояс.
Оба спортсмена уже вышли в октагон и готовятся к бою.
Here he is! ?— UFC (@ufc) September 7, 2019
If you're not at a TV, WHAT ARE YOU DOING!? #UFC242 pic.twitter.com/vdfXFrRG10
Хабиб — Порье: главный бой UFC 242. Большая онлайн-трансляция
Материалы сюжета: Хабиб Нурмагомедов – Дастин Порье: главный бой UFC 242