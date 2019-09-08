Вячеслав Дацик: «Я заранее знал, чем закончится бой Хабиба»

Боец смешанного стиля Вячеслав Дацик прокомментировал результат боя Хабиба Нурмагомедова с Дастином Порье на турнире UFC 242.

— Бой я не смотрел, но результат знаю. Получилось все, как я и говорил: удушка в третьем-четвертом раунде. Если бы чудо случилось, я бы посмотрел в записи. А так — неожиданностей не произошло, зачем мне смотреть, если и я так все знал, — сказал Дацик.

Бой состоялся 7 сентября в Абу-Даби и завершился победой Нурмагомедова удушающим приемом в третьем раунде. (Михаил Потапов)