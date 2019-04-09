Вячеслав Дацик: "Лягу на Тарасова и задавлю его пузом"

Бывший боец ММА Вячеслав Дацик рассказал, что он сделает с блогером Артемом Тарасовым в поединке по правилам смешанных единоборств 15 апреля.

– Через две минуты я не устану, но я хочу сделать одну подленькую вещь: упасть на него и задавить пузом. Чтобы он понял, что такое масса. Я наберу форму не для боя с тобой, Артем, а для боя с Сашей Емельяненко, – сказал Дацик. (Михаил Потапов)

28-летний боец ММА Артем Тарасов провел 5 боев (5 побед). Спортсмен выступает в легкой весовой категории (до 70,3 кг).

38-летний Дацик освободился из колонии в феврале. Согласно Sherdog, с 1999 по 2006 годы провел в ММА 12 боев (5 побед, 7 поражений). Вес Дацика сейчас составляет порядка 150 килограммов.

Все о MMA – здесь