Все результаты турнира UFC on ESPN 35

В Лас-Вегасе, Невада состоялся турнир UFC on ESPN 34, в главном бою которого Марлон Вера (19-7) победил Роба Фонта (19-6) единогласным решением судей. Приводим результаты всех боев турнира.

Промежуточный вес: Марлон Вера (Эквадор) победил Роба Фонта (США) — Единогласное решение судей.

Тяжелый вес: Андрей Орловский (Белоруссия) победил Джейка Коллье (США) — Раздельное решение судей.

Полулегкий вес: Йоандерсон Брито (Бразилия) победил Андре Фили (США) — ТКО, 1-й раунд.

Легкий вес: Грант Доусон (США) победил Джареда Гордона (США) — сабмишн, 3-й раунд.

Полулегкий вес: Даррен Элкинс (США) победил Тристана Коннелли (Канада) — Единогласное решение судей.

Средний вес: Кшиштоф Йотко (Польша) победил Джеральда Мершарта (США) — Единогласное решение судей.

Тяжелый вес: Александр Романов (Молдова) победил Чейза Шермана (США) — сабмишн, 1-й раунд.

Наилегчайший вес: Франсиско Фигейредо (Бразилия) победил Даниэля Ласерда (Бразилия) — сабмишн, 1-й раунд.

Полусредний вес: Габриэль Грин (Бразилия) победил Йохана Лайнисса (Канада) — ТКО, 2-й раунд.

Легкий вес: Натан Леви (Израиль) победил Майка Бридена (США) — Единогласное решение судей.

Наилегчайший вес: Шэнна Янг (США) победила Джина Мазани (США) — ТКО, 2-й раунд.