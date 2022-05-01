Единоборства
Новости ММА Дзюдо Тхэквондо Самбо
Сумо
Каратэ
Главная
Единоборства / ММА
ММА

Сегодня, 11:02

Шакур Стивенсон победил Оскара Вальдеса в Лас-Вегасе

Давид Хачатрян
Читать «СЭ» в

Действующий чемпион мира по версии WBO во второй весовой категории Шакур Стивенсон (18-0) одержал убедительную победу решением судей над чемпионом мира по версии WBC во второй весовой категории 31-летним Оскаром Вальдесом (30-1). Объединительный поединок состоялся 30 апреля на MGM Grand Garden Arena в Парадайсе, США.

На протяжении всего боя Стивенсон был быстрее и точнее оппонента, а в 6 раунде отправил Вальдеса в нокдаун. В результате американский боксер победил решением судей со счетом 118-109, 118-109, 117-110. Для Вальдеса это поражение стало первым в карьере.

ММА
0
Читайте также
Дзюба и Генич разругались из-за спора о голах Сергеева: «Это позорно, прям фу!» — «Артем — фуфло»
«Зенит» - чемпион по праву. Но без Лиги чемпионов такая команда будет не по карману России
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Все результаты турнира UFC on ESPN 35

Опубликовано видео победы внука Мухаммеда Али в 1 раунде
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости