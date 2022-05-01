Шакур Стивенсон победил Оскара Вальдеса в Лас-Вегасе

Действующий чемпион мира по версии WBO во второй весовой категории Шакур Стивенсон (18-0) одержал убедительную победу решением судей над чемпионом мира по версии WBC во второй весовой категории 31-летним Оскаром Вальдесом (30-1). Объединительный поединок состоялся 30 апреля на MGM Grand Garden Arena в Парадайсе, США.

На протяжении всего боя Стивенсон был быстрее и точнее оппонента, а в 6 раунде отправил Вальдеса в нокдаун. В результате американский боксер победил решением судей со счетом 118-109, 118-109, 117-110. Для Вальдеса это поражение стало первым в карьере.