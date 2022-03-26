Все результаты боев турнира АСА 138

26 марта в Грозном состоялся турнир ACA 138. В рамках турнира прошло три титульных боя, а также стартовало «Гран-при» в легком весе.

Приводим результаты боев прошедшего турнира.

Полусредний вес: Абубакар Вагаев (Россия) победил Устармагомеда Гаджидаудова (Россия) — Решение. Бой за титул чемпиона АСА в полусреднем весе.

Легчайший вес: Олег Борисов (Россия) победил Магомеда Бибулатова (Россия) — Решение. Бой за титул чемпиона АСА в легчайшем весе.

Тяжелый вес: Салимгерей Расулов (Россия) победил Тони Джонсона (США) — КО, 1-й раунд. Бой за титул чемпиона АСА в тяжелом весе.

Легкий вес: Юсуф Раисов (Россия) победил Хакрана Диаса (Бразилия) — Решение. Гран-при АСА в легком весе.

Легчайший вес: Абдул-Рахман Дудаев (Россия) победил Расула Мирзаева

(Россия) — КО, 1-й раунд.

Полулегкий вес: Андрей Гончаров (Россия) победил Апти Бимарзаева (Белоруссия) — КО, 1-й раунд.

Легкий вес: Эвертон Даниэль Фрэйтас (Бразилия) победил Адлана Батаева (Россия) — Сабмишн, 1-й раунд.

Полусредний вес: Черси Дудаев (Россия) победил Ренато Гомеса Габриеля (Бразилия) — Сабмишн, 3-й раунд.

Легкий вес: Дауд Шайхаев (Россия) победил Аурела Пиртеа (Румыния) — Решение.

Наилегчайший вес: Курбан Гаджиев (Россия) победил Расула Албасханова (Россия) — Решение.

Легкий вес: Амирхан Адаев (Россия) победил Дэниса Силву (Бразилия) — Решение.

Полусредний вес: Магомедсайгид Алибеков (Россия) победил Георгия Кичигина (Казахстан) — ТКО, 2-й раунд.

Наилегчайший вес: Азам Гафоров (Таджикистан) победил Хожакбара Ташходжаева (Кыргызстан) — Решение.

Полулегкий вес: Курбан Тайгибов (Россия) победил Бакытбека Дуйбошаева (Кыргызстан) — Решение.

Легчайший вес: Мурад Каламов (Россия) победил Родриго Прайю (Бразилия) — Решение.

Полулегкий вес: Карлос Агусту (Бразилия) победил Ахмад-Хана Бокова (Россия) — Решение.