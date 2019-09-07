«Все наши люди болеют за тебя, потому что ты уважаешь нас». Таджикистан поприветствовал Нурмагомедова

Фанаты из Таджикистана приветствовали бойца ММА Хабиба Нурмагомедова перед боем с Дастином Порье.

— Хабиб, саламалейкум! Все наши люди болеют за тебя, потому что ты уважаешь нас. Мы, таджики, мужиков любим, — обратился заводящий на одном из таджикских стадионов к болельщикам.

Поединок между Нурмагомедовым и Порье состоится 7 сентября в Абу-Даби.

Коэффициент БК «Лига Ставок» на победу Хабиба — 1,20, на успех его соперника — 4,60. При этом эксперты полагают, что бой не продлится все пять раундов и закончится досрочно. Такой исход оценивается с вероятностью 1,55.

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Прямая видеотрансляция боя Хабиб — Порье от Первого канала — здесь