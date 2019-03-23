"Вот это камбэк!" Экс-звезда UFC поражен стойкостью российского бойца

Американский тяжеловес Рой Нельсон восхищен стойкостью российского бойца Анатолия Токова.

– Вот это камбэк! – написал Нельсон в сториз Инстаграма.

29-летний Токов (28 побед, 2 поражения), выступающий в среднем весе (до 83,9 кг), в ночь на субботу на турнире Bellator 218 победил 39-летнего американца Джеральда Харриса (25 побед, 8 поражений, 1 ничья) удушающим приемом во втором раунде. При этом в первом раунде Токов был на грани поражения: Харрис отправил его в нокдаун мощным левым боковым, а потом нанес еще несколько сильных ударов, однако россиянину удалось подняться.

Сейчас 42-летний Нельсон выступает в Bellator. Ранее же американец был бойцом UFC. Известен нокаутирующим ударом. В ММА одержал 23 победы, потерпел 17 поражений.