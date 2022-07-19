Волков о том, как принял бой с Розенструйком: «Я в это время копал грядки, чтобы посадить рассаду»

33-летний российский тяжеловес UFC Александр Волков (35-10) заявил, что ему позвонили с предложением подраться с Жаирзиньо Розенструйком (12-4) в то время, когда он работал на даче.

«Мне звонят и говорят: «Через месяц предлагают самый главный бой вечера с Розенструйком». Я в это время находился на даче, копал грядки, чтобы посадить рассаду, — сказал Волков в подкасте на YouTube-канале Hustle MMA. — Я стою с лопатой, мне звонят, я снимаю перчатки, отвечаю, и мне предлагают бой. Я такой: «Да вообще классно».

Честно говоря, я сначала сказал «нет», потому что до боя оставалось 1,5 месяца. Пару дней обдумав, я пришел к выводу, что особых соперников в топе для боя летом нет, а хочется еще подраться осенью в Абу-Даби. Соответственно, летом нужно по-любому провести бой, а так как соперники все заняты, Розенструйку нужен был срочно бой, потому что у него несколько боев отменились, и он не дрался год. Ну я и подумал, что подерусь, а потом буду заниматься грядками».

Волков победил Розенструйка техническим нокаутом в первом раунде. Бой состоялся 4-го июня на UFC Fight Night 207 в Лас-Вегасе, США.