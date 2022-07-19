Джуниор дос Сантос: «Оливейра хочет побить Махачева и вызвать Хабиба»

Дос Сантос заявил, что Оливейра хочет победить Махачева и вызвать на бой Хабиба

Бывший чемпион UFC в тяжелом весе Джуниор дос Сантос (21-10) уверен, что Конор Макгрегор (22-6) уклоняется от боя с Чарльзом Оливейрой (33-8), в то время как Оливейра надеется побить Ислама Махачева (22-1) и вызвать Хабиба Нурмагомедова (29-0).

«Оливейра бросил вызов Макгрегору, и Макгрегор уклоняется от этого боя, — отметил дос Сантос в интервью Brazilian MMA Legends. — Очевидно, Конор понимает, что он не сможет победить Чарльза. Это же очевидно! Сейчас UFC выставит против Оливейры Махачева. Ислам — настоящий монстр. Судя по всему, Чарльз надеется победить Махачева и вызвать на бой Хабиба».

Бой за звание чемпиона UFC в легком весе между Оливейрой и Махачевым состоится 22 октября на UFC 280 в Абу-Даби (ОАЭ).

Макгрегор в последнем бою проиграл техническим нокаутом в первом раунде Дастину Порье (28-7) 10 июля 2021 года на UFC 264 на T-Mobile Arena в Парадайсе (США).