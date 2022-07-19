Волков о том, как Тактаров стал его секундантом: «В большей степени это была его идея»

33-летний российский тяжеловес UFC Александр Волков (35-10) заявил, что победитель турнира UFC 6 Олег Тактаров (17-5) сам предложил ему стать его секундантом в бою с Жаирзиньо Розенструйком (12-4).

«В большей степени стать моим секундантом была идея Тактарова. Получилось так, что я приехал на взвешивание, Тактаров уже там находился, — сказал Волков в подкасте на YouTube-канале Hustle MMA. — Я первым к нему подошел поздороваться, мы впервые познакомились лично. Так получилось, что во время медицинского обследования он находился рядом. Когда меня спросили, сколько у меня будет секундантов, я сказал, что два. Тогда Тактаров сказал: «Давай, я тоже буду, если есть место».

Напряжения между нами не было. Бывает, что человек может напрягать, раздражать и мешать, находясь в углу. Этого в ситуации с Тактаровым не было. Лишних слов и фраз не было. У меня было более расслабленное состояние, потому что со мной не поехала команда, я находился с новыми людьми, они работали по-другому, все уже шло не так, как я планировал. Думал, хуже не будет, и отпустил ситуацию. Если Тактаров говорил, то по делу. Я понял, что он в теме, и как минимум не будет мешать, а может, и поможет. Негативного опыта не было, нашли контакт".

Волков победил Розенструйка техническим нокаутом в первом раунде. Бой состоялся 4 июня на UFC Fight Night 207 в Лас-Вегасе, США.