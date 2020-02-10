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Волков может провести следующий поединок с Льюисом или Кормье

18:08
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Менеджер российского бойца ММА Александра Волкова Иван Банников рассказал, с кем планируется провести ближайший бой.

— Следующий бой планируется на конец марта — середину апреля, — цитирует Банникова ТАСС. — Мы запросили Деррика Льюиса. Еще один вариант — Даниэль Кормье.

В ноябре 2019 года 31-летний россиянин победил американца Грега Харди на турнире UFC в Москве.

На счету Волкова 38 боев и 31 победа, в том числе 20 — нокаутом.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/7726447

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