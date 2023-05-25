Александр Волкановски: «Мне не интересен бой с Холлоуэем»

Действующий чемпион UFC в полулегком весе Александр Волкановски (25-2) сомневается, что еще раз встретится с экс-чемпионом полулегкого дивизиона Максом Холлоуэем (24-7).

«Это трудный бой для продажи, — сказал Волкановски в интервью The MMA Fan Podcast. — Я три раза его победил. А что если он выиграет четвертый бой? Что тогда? Нам провести еще два боя? Очевидно, что я не буду с ним драться. Я доказал, что вышел победителем в противостоянии с ним.

Как продать четвертый бой? Никогда не говори никогда, но, как я уже сказал, мне нужны поединки, которые будут меня интересовать. Мне нужно увидеть от него больше, и пока мне не интересен четвертый бой с ним».

Волкановски трижды дрался с Холлоуэем. В первом и третьем боях он победил единогласным решением судей, а во втором — раздельным решением судей.