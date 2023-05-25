Чейл Соннен: «Я слышал, что Джонс подерется с Павловичем в августе»

Аналитик и бывший боец UFC Чейл Соннен заявил, что экс-чемпион в полутяжелом и действующий чемпион в тяжелом весе Джон Джонс (27-1) проведет следующий бой против россиянина Сергея Павловича (18-1).

«Я слышу убедительные слухи о том, что Стипе и Джонс не подерутся и что бой Сергея Павловича и Джонса состоится в августе, — сказал Соннен в интервью Thiccc Boy. — Это достаточно серьезные слухи, чтобы я мог говорить о них, и этот бой обсуждается. Я не знаю, как они договариваются, но это, по крайней мере, рассматривается. А если учитывать, что у UFC есть бизнес-партнеры в Австралии, и они пообещали им бой Иззи [Исраэля Адесаньи], но, вероятно, сказали: «Слушайте, мы не можем устроить вам бой Иззи, но мы можем устроить у вас бой Джонса и Павловича, все нормально?». Они, вероятно, ответят: «Да, все в порядке»».

Джонс победил Сирила Гана (11-2) и стал новым чемпионом UFC в тяжелом весе. Бой состоялся 4 марта на UFC 285 на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США.

Павлович нокаутировал Кертиса Блейдса (17-4) в первом раунде. Бой состоялся 22 апреля на UFC Fight Night 222 в Лас-Вегасе, США.