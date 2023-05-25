Кормье: «В реальной драке у боксеров нет шансов победить элитных бойцов MMA»

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Даниэль Кормье (23-3) уверен, что экс-чемпион UFC в полутяжелом и действующий чемпион в тяжелом весе Джон Джонс (27-1) победит чемпиона WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри (33-0) в реальной драке.

«К сведению, у Тайсона Фьюри в реальном бою нет никаких шансов против Джона Джонса, — сказал Кормье на своем YouTube-канале. — Не в обиду Тайсону Фьюри. В боксе Тайсон Фьюри совершенно точно победит Джона Джонса. Но если по воле случая они когда-нибудь сойдутся в реальной драке, у Фьюри будет примерно столько же шансов на победу, сколько у парня, заходящего в магазин в конце улицы. Я не хочу критиковать Тайсона Фьюри, но это правда. У лучшего боксера в мире очень мало шансов победить элитного бойца MMA».

Ранее Фьюри и Джонс вступили в словесную перепалку, споря о том, кто из них самый опасный человек на планете.