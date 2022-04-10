Единоборства
Новости ММА Дзюдо Тхэквондо Самбо
Сумо
Каратэ
Главная
Единоборства / ММА
ММА

Сегодня, 17:45

Стерлинг — Диллашоу: «У тебя реально комплекс низкорослого мужика»

Стерлинг обратился к претенденту на пояс Ти Джей Диллашоу
Давид Хачатрян
Читать «СЭ» в

Действующий чемпион UFC в легчайшем весе Алджамейн Стерлинг (20-3) обратился к будущему претенденту на пояс Ти Джей Диллашоу (17-4), назвав его наследие «мусором».

«Твое наследие — мусор, — написал Стерлинг в Twitter. — Ты стал читерить после того, как Джон Додсон отправил тебя в царство теней. Твои старые товарищи по команде превзошли тебя много лет назад. Каково это осознавать, что ты никогда и ничего не добился в UFC? У тебя реально комплекс низкорослого мужика».

Стерлинг защитил титул чемпиона в бою против Петра Яна (16-3) 10 апреля на UFC 273 в Джексонвилле, Флорида. Стерлинг победил раздельным решением судей (48-47, 47-48, 48-47).

Диллашоу в предыдущем бою одолел Кори Сэндхагена (14-4) 25 июля на UFC on ESPN 27. Диллашоу победил раздельным решением судей (47-48, 48-47, 48-47).

ММА
1
0
Читайте также
От Тутберидзе в ЦСКА и к Плющенко — и снова по кругу. Фигурист не может найти себе место
Разгружал баржи на Енисее, вышибал людей из клуба. История Петра Яна, который обязан побеждать Стерлинга в третьем бою
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Мовсар Евлоев прокомментировал победу Чимаева против Гилберта Бернса
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости