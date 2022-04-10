Действующий чемпион UFC в легчайшем весе Алджамейн Стерлинг (20-3) обратился к будущему претенденту на пояс Ти Джей Диллашоу (17-4), назвав его наследие «мусором».

«Твое наследие — мусор, — написал Стерлинг в Twitter. — Ты стал читерить после того, как Джон Додсон отправил тебя в царство теней. Твои старые товарищи по команде превзошли тебя много лет назад. Каково это осознавать, что ты никогда и ничего не добился в UFC? У тебя реально комплекс низкорослого мужика».

Стерлинг защитил титул чемпиона в бою против Петра Яна (16-3) 10 апреля на UFC 273 в Джексонвилле, Флорида. Стерлинг победил раздельным решением судей (48-47, 47-48, 48-47).

Диллашоу в предыдущем бою одолел Кори Сэндхагена (14-4) 25 июля на UFC on ESPN 27. Диллашоу победил раздельным решением судей (47-48, 48-47, 48-47).