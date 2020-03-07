«Волк-хан громко произнес: «Это будущий чемпион!» Как Федор Емельяненко стал бойцом ММА

Бывший тренер российского бойца Федора Емельяненко — Андрей Былдин — в интервью «Спорт-Экспресс» рассказал о первых шагах бойца в ММА.

Былдин работал с Емельяненко с 2000 по 2003 годы, когда тот выступал за команду Russian Top Team.

— Как впервые услышали это имя — Федор Емельяненко?

— Позвонил однокурсник по спортфаку Роман Суржиков. Бывший боксер и борец, служил в московском СОБРе: «Андрей, ты Федю Емельяненко знаешь? Надо бы ему помочь. У вас в Туле личности известные — Волк-хан, Илюхин... Может, посмотрят на него? Какой бой для него организуем?» С этого звонка все и началось.

— Прежде о Федоре все-таки слышали?

— Знал — парень чего-то добился в самбо и дзюдо. Конец 1999-го, времена тяжелые. Хотел заработать. Жил в Старом Осколе, вошел в сборную России, стал мастером спорта международного класса — а не имел даже спортивного костюма.

— Как так?

— А вот так. Это мечта его была — получить экипировку сборной. Сам говорил: «Я получал в Старом Осколе тысячу рублей. Добавили бы еще пятьсот — никуда бы оттуда не уехал. Работал бы тренером и никуда не дергался».

— Денег не имел вообще?

— Как сформулировал Суржиков — «парню все равно, с кем драться. За 100 долларов готов с любым».

По словам Былдина, Емельяненко устроили смотрины в тульском зале борьбы «Динамо», где тренировались бойцы Rings Магомедхан Гамзатханов и Михаил Илюхин.

— Когда все закончилось, Хан громко произнес: «Будущий чемпион! Пускай к нам приезжает, будем вместе тренироваться», — рассказал Былдин. — После этого сели с Емельяненко разговаривать серьезно.

— О чем?

— Говорим: «Федор, хорошенько подумай, надо ли тебе это. Все-таки ты уже в сборной России». Бои без правил тогда в России популярности не имели никакой. Изредка что-то по телевизору мелькало — но не смотрел никто. Федя тут же ответил: «Я решил, из любительского спорта ухожу. Хочу заниматься смешанными единоборствами».

Федор Емельяненко — бывший чемпион Pride вы тяжелом весе. На его счету 39 побед и 6 поражений в ММА. (Илья Андреев, Юрий Голышак)

«Федор Емельяненко нас предал»