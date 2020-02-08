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Вместо тысячи слов: Адесанья и Ромеро устроили танцы во время битвы взглядов

16:14

Чемпион UFC в среднем весе Исраэль Адесанья вернется в октагон 7 марта. Ему предстоит провести бой против кубинца Йоэля Ромеро, который пройдет на турнире UFC 248 в Лас-Вегасе.

За месяц до этого события промоушен решил устроить пресс-конференцию спортсменов, в ходе которой они также провели биту взглядов. Примечательно, что бойцы решили продемонстрировать свои танцевальные способности.

YOEL DID THAT ? #UFC248

Публикация от ufc (@ufc)

30-летний Адесанья провел семь боев и одержал семь побед. В активе 42-летнего Ромеро — 12 боев, девять побед и три поражения.

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