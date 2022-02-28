Мартин Форд толчком отправил «Иранского Халка» на землю
Мартин Форд встретился лицом к лицу с Саджадом Гариби
Британский бодибилдер и актер Мартин Форд встретился face-to-face с Саджадом Гариби, известным в интернете как «Иранский Халк», в Дубае.
Когда «Иранский Халк» попытался вплотную приблизиться к Форду, британец так сильно толкнул иранца, что тот отлетел на несколько метров. Перед этим иранец попытался провести Форду тейкдаун.
PART 2 — Martyn Ford vs. Iranian Hulk #iranianhulk #martynford #mma #bodybuilding #muscleinsider pic.twitter.com/BS2V9Vjyba— MUSCLE INSIDER(r) (@muscleinsider) February 25, 2022
Многие пользователи сети заметили, что «Иранский Халк» смотрелся куда меньше Форда.
Форд и «Иранский Халк» проведут боксерский поединок 2 апреля на 20-тысячной арене «О2» в Лондоне (Великобритания).
Давид Хачатрян
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