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Сегодня, 17:52

Мартин Форд толчком отправил «Иранского Халка» на землю

Мартин Форд встретился лицом к лицу с Саджадом Гариби

Британский бодибилдер и актер Мартин Форд встретился face-to-face с Саджадом Гариби, известным в интернете как «Иранский Халк», в Дубае.

Когда «Иранский Халк» попытался вплотную приблизиться к Форду, британец так сильно толкнул иранца, что тот отлетел на несколько метров. Перед этим иранец попытался провести Форду тейкдаун.

Многие пользователи сети заметили, что «Иранский Халк» смотрелся куда меньше Форда.

Форд и «Иранский Халк» проведут боксерский поединок 2 апреля на 20-тысячной арене «О2» в Лондоне (Великобритания).

Давид Хачатрян

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