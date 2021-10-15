Минеев разделся догола, чтобы пройти взвешивание перед боем с Исмаиловым

Чемпион AMC Fight Nights в среднем весе россиянин Владимир Минеев успешно взвесился перед боем с Магомедом Исмаиловым, показав на весах 84,4 кг. Минееву пришлось раздеться догола, чтобы пройти взвешивание.

Минеев и Исмаилов сразятся в главном событии турнира AMC Fight Nights 105, который пройдет в субботу в Сочи на WOW-арене.

На счету Минеева 15 побед, 1 поражение и 1 ничья. У Исмаилова — 17 побед, 2 поражения и 1 ничья.