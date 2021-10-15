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Минеев разделся догола, чтобы пройти взвешивание перед боем с Исмаиловым

10:08
Владимир Минеев. Фото Instagram
Владимир Минеев. Фото Instagram
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Чемпион AMC Fight Nights в среднем весе россиянин Владимир Минеев успешно взвесился перед боем с Магомедом Исмаиловым, показав на весах 84,4 кг. Минееву пришлось раздеться догола, чтобы пройти взвешивание.

Минеев и Исмаилов сразятся в главном событии турнира AMC Fight Nights 105, который пройдет в субботу в Сочи на WOW-арене.

На счету Минеева 15 побед, 1 поражение и 1 ничья. У Исмаилова — 17 побед, 2 поражения и 1 ничья.

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Ислам Бабаджанов все материалы автора
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