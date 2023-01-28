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28 января, 13:24

Слипенко: «Бой с Романовым ничего не даст Волкову»

Виталий Косик
Корреспондент
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Чемпион ACA в полусреднем весе Виталий Слипенко поделился ожиданиями от поединка Александра Волкова и Александра Романова на UFC Fight Night 221.

«Выиграет тот, кто выберет более грамотный план. Волков будет действовать с дистанции, расстреливать, двигаться, не подпускать к борьбе. Романов будет искать ключи к победе в борьбе. Очень интересный бой, в котором нет фаворита. Этот бой Волкову ничего не даст, потому как он выше в рейтинге, Романов намного ниже. Романову поединок выгоднее. Он может подняться в рейтинге и со временем претендовать на титул», — приводит слова Слипенко MMA.Metaratings.ru.

Встреча спортсменов пройдет 11 марта на турнире UFC Fight Night 221.

34-летний Волков провел 45 боев, где одержал 35 побед и потерпел 10 поражений.

32-летний Романов провел 17 боев, 16 из них выиграл и один раз потерпел поражение.

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/slipenko-boi-s-romanovym-nichego-ne-dast-volkovu-223266/
Александр Романов
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