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28 января, 10:36

Перейра — о реванше с Адесаньей: «Я готов убивать»

Мария Гусева
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Чемпион UFC в средней весовой категории Алекс Перейра отреагировал на анонс реванша с Исраэлем Адесаньей.

«Я готов убивать», — написал Перейра в социальной сети.

Президент UFC Дана Уайт в ходе стрима на официальном Youtube-канале промоушена объявил, что Перейра и Адесанья подерутся 8 апреля на турнире UFC 287. В со-главном событии вечереа сойдутся Гилберт Бернс и Хорхе Масвидаль.

12 ноября прошлого года Перейра нокаутировал Адесанью в 5-м раунде на UFC 282 в Нью-Йорке.

Алекс Перейра
Исраэль Адесанья
ММА
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