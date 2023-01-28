Перейра — о реванше с Адесаньей: «Я готов убивать»

Чемпион UFC в средней весовой категории Алекс Перейра отреагировал на анонс реванша с Исраэлем Адесаньей.

«Я готов убивать», — написал Перейра в социальной сети.

Президент UFC Дана Уайт в ходе стрима на официальном Youtube-канале промоушена объявил, что Перейра и Адесанья подерутся 8 апреля на турнире UFC 287. В со-главном событии вечереа сойдутся Гилберт Бернс и Хорхе Масвидаль.

12 ноября прошлого года Перейра нокаутировал Адесанью в 5-м раунде на UFC 282 в Нью-Йорке.