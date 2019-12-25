Виталий Минаков: «Никогда не вел переговоров с UFC»

Российский боец-тяжеловес Виталий Минаков, который находится на контракте с Bellator, рассказал в интервью «СЭ», что никогда не вел предметных переговоров с UFC.

— У вас когда-нибудь была возможность оказаться в UFC?

— Нет, никогда не было такой ситуации. Разговоры были, но реальных переговоров никогда не было.

— Чем UFC хуже, чем Bellator для вас: меньше платят?

— Это очень абстрактный вопрос, в чем-то лучше одни, в чем-то — другие. Но в гонорарах, кстати, Bellator зачастую лучше. В UFC есть бойцы, которые получают совсем ерунду: 7+7, например (7 тысяч — базовый гонорар, 7 тысяч — за победу. — Прим. «СЭ»). В Bellator таких маленьких гонораров нет, насколько я знаю. Но и тут тоже ситуация такая, что кому-то больше платят в UFC, кому-то — в Bellator.

— В 2016 году вы дали интервью, в котором сказали, что большинство тяжеловесов UFC — ребята с пробитой головой, падающие от подзатыльника...

— Там было, конечно, вырвано из контекста. Я имел в виду, что там в то время дрались ветераны, которые действительно могли пропустить и упасть. Но сейчас там появились новые лица, тот же Нганну, Саша Волков.

34-летний Минаков — бывший чемпион Bellator в тяжелом весе. Провел в ММА 23 боя (22 победы, 1 поражение). (Михаил Потапов)