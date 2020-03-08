Видеообзор победы Чжан над Енджейчик

Опубликован видеообзор соглавного поединка турнира UFC 248 в Парадайсе (Лас-Вегас, Невада, США). Китаянка Вейли Чжан победила полячку Йоанну Енджейчик и защитила титул чемпионки UFC в первом наилегчайшем весе.

30-летняя китаянка победила 32-летнюю полячку по очкам разделенным решением судей.

Вейли Чжан завоевала чемпионский титул UFC в августе 2019 года, уже в первом раунде нокаутировав Джессику Андраде. На счету китаянки 21 победа в 22 боях ММА. У Енджейчик 4 поражения в 20 боях.