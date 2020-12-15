Видеоблогер Джейк Пол предложил Макгрегору 50 миллионов за бой

Видеоблогер Джейк Пол предложил ирландскому бойцу Конору Макгрегору 50 миллионов долларов за совместный бой.

При этом он огласил правила поединка. Он должен быть боксерским и состоять из восьми раундов по три минуты, в весовой категории до 84 кг с использованием перчаток на десять унций.

Напомним, что Пол в недавнем бою нокаутировал бывшего игрока НБА Нейта Робинсона. После победы она вызвал Макгрегора на поединок через Twitter.

Брат Джейка Пола, также известный видеоблогер Логан Пол недавно договорился и бое с непобежденным блксером Флойдом Мейвезером. Их поединок пройдет 20 февраля 2021 года.