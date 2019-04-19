Видео ареста Макгрегора за инцидент в Майами. Конор в наручниках

В сети появилось новое видео с арестом бойца Конора Макгрегора за инцидент, когда спортсмен разбил телефон фаната Ахмеда Абдирзака, сообщает TMZ Sports. На видеозаписи 30-летний ирландец садится в машину полиции в наручниках.

По информации СМИ, 11 марта Макгрегор заметил, как англичанин Абдирзак снимал его на телефон в 5 утра возле гостиницы в Майами. Он подошел к мужчине, отобрал смартфон, разбил его и скрылся. Пострадавший написал заявление в полицию. Ущерб оценили в 1 тысячу долларов.

Столь бурную реакцию ирландца вызвало то, что болельщик сфотографировал его в 5 утра возле отеля.