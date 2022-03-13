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Сегодня, 19:59

Веттори проведет подготовку к бою с Уиттакером в Дагестане

Ислам Бабаджанов
Корреспондент
Марвин Веттори.
Фото Instagram

Средневес UFC из Италии Марвин Веттори проведет подготовку к бою с Робертом Уиттакером в Дагестане. Об этом сообщил менеджер итальянского бойца Али Абдель-Азиз.

«Марвин Веттори, будущий чемпион UFC, сразится с Робертом Уиттакером и побьет его, — сказал Абдель-Азиз в интервью Helen Yee Sports. — Скажу вам кое-что: я никогда не встречал молодого человека, который был бы более мотивирован, вдохновлен и работал бы усерднее, чем Марвин Веттори. Я думаю, что Веттори сейчас находится в таком ментальном состоянии, когда его невозможно победить. И еще он собирается немного потренироваться в Дагестане, чтобы подготовиться к бою».

Веттори и Уиттакер сразятся на турнире UFC 275, который состоится 11 июня в Сингапуре.

В октябре прошлого года на UFC Fight Night 196 Веттори победил Пауло Косту единогласным решением судей. В феврале на UFC 271 Уиттакер судейским решением уступил чемпиону среднего дивизиона Исраэлю Адесанье.

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