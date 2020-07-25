В ночь на воскресенье, 26 июля, на Бойцовском острове в ОАЭ пройдет турнир UFC Fight Night.

Одним из его главных событий станет бой в тяжелом весе между бразильцем Фабрисиу Вердумом и шведом Александром Густафссоном.

Ориентировочное время начала поединка — 5.00 26 июля (время московское).

Трансляцию турнира в прямом эфире ведет UFC Fight Pass и UFC ТВ — доступен на видеосервисе More.tv, мультимедийной платформе Wink и для подписчиков Ростелеком и Триколор.

Основной кард UFC Fight Night 26 июля включает семь боев и стартует в 3.00 (время московское). Главный бой события — поединок австралийца Роберта Уиттакера и англичанина Даррена Тилла в среднем весе. Со-главный бой — поединок бразильцев Маурисио Руа и Антонио Рожерио Ногейры в полутяжелом весе.

UFC на Бойцовском острове 26 июля: расписание турнира и прямая трансляция боев