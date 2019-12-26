Василий Шестаков: «Бой с Джексоном не станет для Емельяненко легкой прогулкой»

Президент Международной федерации самбо Василий Шестаков верит в победу Федора Емельяненко (38-6) над Куинтоном Джексоном (37-13). Бой состоится в Японии 29 декабря.

— Ставлю на Федора, но думаю, что этот бой не станет для россиянина легкой прогулкой, — цитируют «Известия» Шестакова. — По многим параметрам спортсмены очень близки: Федор на два года старше, но статистика побед у россиянина лучше: 38-6 против 37-13. Куинтон на 2 см выше Федора, но по размеру рук не превосходит российского тяжеловеса. Профессиональную карьеру Емельяненко начал в 2000 году, Джексон — в 1999-м. Оба легенды смешанных единоборств, оба выходили на ринг против лучших бойцов своего времени и побеждали. Оба отлично чувствуют себя и в стойке, и в партере. Думаю, в этом поединке многое будет зависеть от настроя и физических кондиций спортсменов.

Джексон — базовый борец, впоследствии посвятивший себя боксу, обладает тяжелым ударом, любит и умеет подключать колени и локти. Важное качество американца — способность экономно тратить силы и оставаться в строю до последних секунд поединка. Не стоит забывать и про титул экс-чемпиона UFC в полутяжелом весе, которым он владел непродолжительное время в 2007 году. Козырь же Федора Емельяненко — способность нокаутировать соперника как с левой, так и с правой руки, что, в сочетании с быстротой реакции и хладнокровием, — смертельное оружие.