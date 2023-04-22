Василевский заявил, что Эномото выглядел техничнее Шлеменко

Известный российский боец смешанных единоборств Вячеслав Василевский выразил мнение, что в поединке по правилам кикбоксинга между Александром Шлеменко и Ясубеем Эномото должна была быть зафиксирована ничья.

«Эномото выглядел техничнее. Если не на кикбоксера, он хотя бы был похож на ударника. Палыч выглядел как мужик с завода, который «дал» пару банок «Жигулевского» и пошел разгонять хулиганов на улице. Ни техники, ни передвижения, ни школы. Не понимаю, как можно тренироваться всю жизнь и ничему не научиться. Победу Шлеменко как всегда подарили. Или у судей есть к нему симпатии, или он им привозит подарки из Омска. Не знаю. Плюс афиша на нем держалась, поэтому бонусом ему сделали подарок. Я бы дал ничью. Эномото был техничнее, у него был план в голове, но он постоянно сбивался. Палыч шел головой вперед, Ясубей жаловался. Сам бой из прошлого века, как я и говорил. Молодые ребята так не дерутся. Другой темп, другая скорость, другая техника. Два уставших бойца накидали ударов от уха, отработали свой гонорар», — приводит слова Василевского MMA.Metaratings.ru.

Встреча Шлеменко и Эномото прошла по правилам кикбоксинга. По итогам трех раундов судьи единогласным решением отдали победу Александру.