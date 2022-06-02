Вагабов: «Сделаю все, чтобы Дацик не смог выйти на бой с Александром Емельяненко»

Вагабов пообещал сделать все, чтобы Дацик не смог выйти на бой против Александра Емельяненко

Чемпион AMC Fight Nights в полутяжелом весе Вагаб Вагабов против того, чтобы тяжеловес Вячеслав Дацик выходил на бой по боксу против Александра Емельяненко.

«Я сделаю все, чтобы Дацик не смог выйти на бой с Емельяненко, — сказал Вагабов «СЭ». — Александру выходить на бой в таком состоянии — это, мягко говоря, опасно. Выставлять его на бой — это преступление для организаторов».

Дацик и Емельянено должны встретиться в сентябре на турнире Hardcore Boxing.

11 июня в главном событии турнира PRAVDA Вагабов сразится с профессиональным боксером Дмитрием Кудряшовым. Победитель этой пары в финале Гран-при PRAVDA сразится с Вячеславом Дациком. Бой может состояться в августе.