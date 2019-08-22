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«Варю и борщи и делаю хачапури». Боец UFC Джоджуа ответила скептикам

09:29

Грузинский боец UFC Лиана Джоджуа ответила тем, кто отправляет ее вместо бое варить борщ на кухне.

— Ты такой же спортсмен, как и мужчины, ты такой же профессионал, как и они, — приводит официальный сайт UFC слова Джоджуа. — И ты должен получать должное уважение, как любой спортсмен. И мужчины, и женщины — они очень много вкалывают и трудятся для этого спорта. И я не думаю, что кого-то стоит судить по половому признаку.

А по поводу того, что отправляют на кухню варить борщи — я и так варю и борщи, и хачапури делаю, и так далее. Я умею готовить и готовлю себе сама — это не проблема. Можно заниматься многим — как говорится: талантливый человек талантлив во всём. Большинство бойцов умеют готовить, особенно что-то диетическое для себя.

Первый бой в UFC 23-летняя спортсменка проведет 7 сентября против Сары Морас.

Дополнительная информация

https://ru.ufc.com/news/liana-dzhodzhua-ya-vsegda-khochu-dostoyno-dratsya-i-pokazyvat-nastoyaschee-zrelische

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