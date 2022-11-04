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Сегодня, 23:19

Вартанян после боя с Раисовым попросил АСА признать поединок несостоявшимся

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Российский боец Эдуард Вартанян после боя с соотечественником Юсуфом Раисовым в полуфинале Гран-при ACA 147 попросил лигу признать поединок несостоявшимся.

«Прошу сделать no contest, прошу Майрбека Сулумбековича!» — передает слова Вартаняна после боя корреспондент «СЭ». Затем Раисов выхватил у него микрофон и сказал: «Эдик победил!»

Президент ACA Майрбек Хасиев после произошедшего заявил: «Благородный поступок Львиного Сердца (Вартаняна, — прим. «СЭ»). Но есть правила. Согласно им, Львиное Сердце победил».

Вартанян выиграл Раисова техническим нокаутом и вышел в финал Гран-при.

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